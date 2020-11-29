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Трое взрослых и 11-месячный ребенок пострадали в аварии в Башкирии

Их автомобиль столкнулся со встречным ВАЗ-2114
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Авария с четырьмя пострадавшими случилась 28 ноября вечером в Архангельском районе Башкирии. На дороге между Архангельским и Тавкачево ВАЗ-2114 столкнулся со встречным "Рено Логан". "Ладой" в момент ДТП управлял 23-летний парень, а иномаркой - 26-летний. Из-за повреждений отечественная машина вспыхнула.

В ГИБДД по Башкирии сообщают о четырех пострадавших - все они находились в "Рено". Травмы получили три женщины и 11-месячная девочка.

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего, - заключили в Госавтоинспекции региона.

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