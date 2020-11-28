«Они даже год вместе не прожили»: подробности смерти пропавшей жительницы Башкирии

Женщину нашли мертвой недалеко от того места, где была найдена ее машина три дня назад.

Сегодня, 28 ноября, прекратили поиски 42-летней Альфии Д., жительницы Абзаково Белорецкого района Башкирии. К сожалению, женщину нашли мертвой недалеко от того места, где была найдена ее машина три дня назад.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственных источников, близких к ситуации, с пропавшей жестоко расправился возлюбленный. Собеседник отметил, что сожитель Альфии сначала ударил ее тупым предметом по голове, а затем нанес смертельный удар ножом в сердце.

- Они даже год вместе не прожили. Сейчас он дал уже признательные показания. Экспертиза назначена, - сообщил источник. – В тот день, как выяснилось, она не одна уехала, а с ним была.

В следственном комитете на этот счет пока никаких комментариев не дают.

Напомним, что пропала Альфия 18 ноября. Через несколько дней ее машина была найдена в Верхнеуральском Челябинской области, что в 90 км от Абзаково. Там же искали саму Альфию.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.