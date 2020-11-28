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Происшествия

«Они даже год вместе не прожили»: подробности смерти пропавшей жительницы Башкирии

По данным источника, ее убил возлюбленный
ИРИНА ЗИМИНА
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Женщину нашли мертвой недалеко от того места, где была найдена ее машина три дня назад.

Женщину нашли мертвой недалеко от того места, где была найдена ее машина три дня назад.

Сегодня, 28 ноября, прекратили поиски 42-летней Альфии Д., жительницы Абзаково Белорецкого района Башкирии. К сожалению, женщину нашли мертвой недалеко от того места, где была найдена ее машина три дня назад.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственных источников, близких к ситуации, с пропавшей жестоко расправился возлюбленный. Собеседник отметил, что сожитель Альфии сначала ударил ее тупым предметом по голове, а затем нанес смертельный удар ножом в сердце.

- Они даже год вместе не прожили. Сейчас он дал уже признательные показания. Экспертиза назначена, - сообщил источник. – В тот день, как выяснилось, она не одна уехала, а с ним была.

В следственном комитете на этот счет пока никаких комментариев не дают.

Напомним, что пропала Альфия 18 ноября. Через несколько дней ее машина была найдена в Верхнеуральском Челябинской области, что в 90 км от Абзаково. Там же искали саму Альфию.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ЧП