Радий Хабиров утвердил новую почетную награду для волонтеров

Радий Хабиров уже подписал указ об учреждении почетной награды для добровольцев и волонтеров.

В Башкирии появится новая награда для граждан. На этот раз для волонтеров. Радий Хабиров уже подписал указ об учреждении почетной награды для добровольцев и волонтеров.

Теперь жители Башкирии, которые внесли и вносят вклад в развитие добровольческой деятельности, будут награждаться Почетным знаком Главы Башкортостана «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан».

В ближайшее время власти определят источники финансирования для изготовления Почетного знака и бланков удостоверений к нему. Также указом утверждены положение о Почетном знаке и внешний вид награды.