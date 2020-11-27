В Башкирии прекращены поиски школьника, пропавшего во время прогулки с собакой

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке волонтеры прекратили поиски 14-летнего Данила М.. Напомним, 26 ноября юноша пропал без вести после того как вышел на прогулку со своим псом. Его начали искать на следующий день.

Ориентировку на подростка распространяли активисты поискового отряда «Отклик». Именно они и сообщили о том, что Данил был обнаружен живым и невредимым. Где целый сутки пропадал школьник, волонтеры не стали уточнять.

Тем временем в Уфе уже четвертые сутки ищут 13-летнего Егора. Близкие потеряли с ним связь 23 ноября.