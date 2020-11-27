Обвиняемого в педофилии уфимца, который представлялся девушкой, посадили в СИЗО

фото: СК РБ

Демский районный суд города Уфы избрал меру пресечения для 22-летнего Константина Силантьева, обвиняемого в растлении ребенка. Молодого человека заключили под стражу сроком на 1 месяц и 19 суток – до 15 января 2021 года.

Напомним, Силантьев является фигурантом уголовного дела по двум статьям – открытое хищение чужого имущества и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, 15 ноября он подкараулил в подъезде жилого дома семилетнего мальчика, ударил его по лицу, надругался над ним и отобрал телефон.

Силантьев сбежал с места преступления и был объявлен в розыск. Полицейские задержали его накануне, 26 ноября.

«КП-Уфа» поговорила с другом Константина, с которым он раньше учился в колледже. Как выяснилось, у парня было сложное детство – мать убила его отца, за что была заключена в колонию, сам он отправился в детдом. После того как женщина освободилась, сын вернулся домой. Через некоторое время мать умерла от онкологии. После этого Силантьев стал замкнутым и перестал посещать учебу, а также начал выпивать, краситься и носить женскую одежду.