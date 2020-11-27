«Пацаны, я резать вас пришел»: житель Башкирии устроил кровавую баню в общежитии

Мужчину признали виновным и посадили на 3,5 года

Зилаирский межрайонный суд Башкирии отправил жителя села Акъяр в колонию строго режима за покушение на убийство. Он напал с ножом на знакомого, перед этим угрожая его убить.

Согласно материалам суда, преступление произошло поздней ночью в общежитии, в комнате которого компания мужчин распивала алкоголь. Во время застолья между двумя собутыльниками произошла ссора. За одного из них вступился подсудимый. Когда ситуация накалилась до предела, он вышел из комнаты, после чего вернулся, сел на кровать, достал нож и сказал «Пацаны я резать вас пришел».

Услышав это, один из участников вечеринки бросился прочь, а подсудимый побежал за ним. В итоге мужчина настиг жертву и ударил ее ножом не менее пяти раз. Пострадавший получил ранения грудной клетки, брюшной полости и бедра. Несмотря на тяжелые повреждения и потерю крови, он смог выжить и давал показания во время судебного процесса.

Подсудимого признали виновным в покушении на убийство. Его отправили в колонию строгого режима на три года и шесть месяцев.