Хабиров и парламент Башкирии утвердили две трети состава общественной палаты

В Башкирии сформированы 20 членов общественной палаты
Глава Башкирии Радий Хабиров и депутаты Госсобрания-Курултая 26 ноября утвердили две трети (20 человек) нового состава Общественной палаты республики. Оставшихся 10 членов определит сформированная «двадцатка». Кандидатов представят местные общественные объединения.
Хабиров определил следующих членов ОП:
– Абрамова Ирина («Деловая Россия»);
– Мельников Евгений («Опора России»);
– Мурзагулов Ростислав («Союз добровольцев России»);
– Панчихина Ольга (общественная организация пациентов с болезнью Фабри и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни»);
– Рахимов Рамиль («Российское военно-историческое общество»);
– Сухарева Ирина («Российские Студенческие отряды»);
– Хабирова Алина («Всероссийское общество инвалидов»);
– Хазырова Ляйсан («Юнармия»);
– Черевков Виталий («Российский детский фонд»).
Список, утвержденный парламентом Башкирии:
– Абдуллин Ильшат (редактор ТРК «Башкортостан»);
– Афанастева (помощник директора ТРК «Башкортостан»);
– Ганцев Камиль («Общество онкологов Республики Башкортостан»);
– Губачева Айгуль (благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет»);
– Дрейман Святослав (менеджер «Башнефть-Розница»);
– Исаргакова Лида (ректор Института повышения квалификации профсоюзных кадров);
– Недорезова Кристина (благотворительный фонд «Изгелек»);
– Ротов Олег («Всероссийское общество инвалидов»);
– Таран Марина («Тамыр»);
– Якупов Галим («Всемирный курултай башкир»).