Хабиров и парламент Башкирии утвердили две трети состава общественной палаты

В Башкирии сформированы 20 членов общественной палаты

Глава Башкирии Радий Хабиров и депутаты Госсобрания-Курултая 26 ноября утвердили две трети (20 человек) нового состава Общественной палаты республики. Оставшихся 10 членов определит сформированная «двадцатка». Кандидатов представят местные общественные объединения.

Хабиров определил следующих членов ОП:

– Абрамова Ирина («Деловая Россия»);

– Мельников Евгений («Опора России»);

– Мурзагулов Ростислав («Союз добровольцев России»);

– Панчихина Ольга (общественная организация пациентов с болезнью Фабри и другими редкими заболеваниями «Дорога к жизни»);

– Рахимов Рамиль («Российское военно-историческое общество»);

– Сухарева Ирина («Российские Студенческие отряды»);

– Хабирова Алина («Всероссийское общество инвалидов»);

– Хазырова Ляйсан («Юнармия»);

– Черевков Виталий («Российский детский фонд»).

Список, утвержденный парламентом Башкирии:

– Абдуллин Ильшат (редактор ТРК «Башкортостан»);

– Афанастева (помощник директора ТРК «Башкортостан»);

– Ганцев Камиль («Общество онкологов Республики Башкортостан»);

– Губачева Айгуль (благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет»);

– Дрейман Святослав (менеджер «Башнефть-Розница»);

– Исаргакова Лида (ректор Института повышения квалификации профсоюзных кадров);

– Недорезова Кристина (благотворительный фонд «Изгелек»);

– Ротов Олег («Всероссийское общество инвалидов»);

– Таран Марина («Тамыр»);

– Якупов Галим («Всемирный курултай башкир»).