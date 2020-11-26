Власти Башкирии приняли поправки в закон о митингах

Депутаты проголосовали за изменение закона о митингах во время очередного заседания парламента

Депутаты башкирского парламента поддержали поправки в закон о митингах – изменен перечень мест, где разрешается и запрещается проводить публичные мероприятия. «За» новую норму выступили 78 членов Госсобрания-Курултая, «против» – шестеро. Голосование состоялось на 28-м заседании парламента 26 ноября.

Из списка мест, где запрещается устраивать митинги собрания, шествия, демонстрации, исключены:

– аллеи, парки, сады, скверы;

– территории, территории, принадлежащие физическим или юридическим лицам на праве собственности (в случае письменного согласия);

– зоны в радиусе 100 метров от школ, больниц и спорткомплексов и 200 метров от аэропортов и вокзалов.

Запрещается проводить публичные мероприятия:

– если они могут навредить работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуре;

– на автостоянках, в аэропортах, вокзалах;

– в гостиницах, турбазах;

– в торгово-развлекательных комплексах, на рынках;

– на стройплощадках, в ветхих и аварийных домах.