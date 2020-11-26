Житель Башкирии стал жертвой секс-шантажа

Знакомство с девушкой в интернете обернулось для парня шантажом Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Белорецкого района Башкирии стал жертвой секс-шантажа. Девушка, с которой он познакомился в интернете, угрожает слить его интимные фотографии в сеть. Чтобы этого не случилось, у 25-летнего парня вымогают деньги. Об этом сообщили в региональной МВД.

Злоумышленница втерлась в доверие к молодому человеку через социальные сети. Потом они продолжили общение, в том числе и интимное в видеоформате. Через некоторое время девушка стала вымогать 10 тысяч рублей с парня – в противном случае она обещала обнародовать пикантные материалы с ним в главной роли.

Отдел дознания МВД возбудил уголовное дело о вымогательстве и объявил подозреваемую в розыск.