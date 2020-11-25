«Салават Юлаев» отпраздновал День рождения победой над «Нефтехимиком» Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» в день 59-летия клуба обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:2.

Матчем с клубом из Татарстана уфимские хоккеисты продолжали домашнюю серию игр. Выходили на лед «юлаевцы» после двух приятных побед над «Спартаком» и «Барысом».

Первые две шайбы «Салавата Юлаев» забросил Александр Алексеев, который в этом сезоне присоединился к уфимской команде из АХЛ. Гости ответил на это голом на пятой минуте матча. Затем у «Салавата» отличились Сакари Маннинен и Филип Ларсен.

Во втором периоде «Нефтехимик» попытался начать отыгрываться за счет гола Павла Полядина, но, к сожалению для гостей, эта шайба оказалась для них последней заброшенной. Зато «Салават Юлаев» ответил на эту попытку сразу двумя голами – от Хартикайнена и Амирова.

- У нас была хорошая игра в большинстве. Хорошая игра вратаря. В третьем периоде мы действовали умно и заслужили победу, - рассказал главный тренер уфимской команды Томи Ламса сразу после игры.