Уфимец до смерти забил пожилую мать

Подозреваемого после преступления доставили в отдел полиции

В Уфе 47-летний местный житель до смерти забил родную мать. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Убийство произошло 24 ноября в одной из девятиэтажных панелек на севере города. Мужчина набросился на 68-летнюю мать в их общей квартире. Он несколько раз ударил ее по голове, от чего та скончалась на месте.

Сын не стал бегать от правосудия. Следственно-оперативная группа доставила его в отдел полиции, где он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.