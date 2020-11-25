Жителей Уфы напугали загадочные антенны рядом с их домами

фото: vk.com // Вячеслав Рябов

Жителей Уфы напугали сотовые вышки вблизи их домов. Горожане были обеспокоены излучением электромагнитных волн и пожаловались депутату башкирского парламента Вячеславу Рябову. Народный избранник направил в прокуратуру запрос «для проведения проверки на предмет правомерности размещения» антенн.

– В ходе проводимой проверки выяснилось, что четыре вышки сотовой связи установлены с нарушением требований действующего законодательства, – сообщил об итогах проверки Рябов. – Кроме того, некоторые сооружения сотовой связи были самовольно размещены на земельных участках, входящих в придомовую территорию многоквартирного дома, без какого-либо согласия его жителей.

Вмешательство депутата и прокуратуры привело к тому, что четыре вышки, расположенные на улицах Шота Руставели, Коммунаров, Блюхера и Мира, будут снесены.