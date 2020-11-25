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В ФНС рассказали, кто в Башкирии платит самый большой транспортный налог

Владелец иномарки отдает налоговой почти 290 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жительница Башкирии платит почти 290 тысяч рублей транспортного налога

Жительница Башкирии платит почти 290 тысяч рублей транспортного налога

В ФНС Башкирии рассказали, кто в республике платит самый большой транспортный налог. Максимальная сумма начислена владелице элитного Bentley Continental GT Speed, мощность которого составляет 642 лошадиной силы. За эту иномарку женщина отдает в налоговую 288,9 тысячи рублей. Чуть меньше платит хозяин Mercedes-Benz S 65 AMG с 630 лошадиными силами – 283,5 тысячи рублей.

– Оба автомобиля включены в перечень дорогостоящих автомобилей, подпадающих под исчисление транспортного налога с учетом повышающего коэффициента, – пояснили в ФНС.

Напротив, по минимуму – 625 рублей – тратит на транспортный налог собственник ЗАЗ 969. Мощность двигателя этого миниатюрного советского внедорожника всего 25 лошадиных сил.

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