В Ленинградской и Тверской областях найдены останки красноармейцев из Башкирии

фото: Общественная палата РБ

На территории Ленинградской и Тверской областей найдены останки красноармейцев из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба общественной палаты РБ.

В Тосненском районе Ленинградской области поисковики организации «Святой Георгий» обнаружили уроженца Кармаскалинско района Кузнецова Павла Кирилловича. Он призывался на Великую отечественную войну и числился пропавшим без вести.

Практически в то же время в Ржевском районе Тверской области отряд «Памяти 29 армии» нашел останки погибшего жителя Краснокамского района Чурина Андрея Ивановича. Он родился в 1900 году и так же считался пропавшим без вести. Волонтеры и краеведы смогли выйти на связь с его родственниками.

В Общественной палате добавили, что 3 декабря в Башкирии состоится церемония захоронения красноармейца 170-й стрелковой дивизии Минигулова Якупа Тияпкуловича. Он родом из Давлекановского района. Боец погиб в первые недели Великой Отечественной войны в Себежском районе Псковской области. Красноармейца удалось опознать благодаря обрывкам квитанции о приеме на хранение личных вещей.