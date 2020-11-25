Самому юному владельцу автомобиля в Башкирии всего четыре года

На девочку записан элитный "Мерседес" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самому юному владельцу автомобиля в Башкирии в этом году исполнилось всего четыре года. Об этом сообщили в региональной налоговой службе.

Как уточнили в ведомстве, маленьким собственником машины является девочка. На нее записан дорогостоящий Mercedes-Benz E 250.

– Так как собственником имущества является несовершеннолетний ребенок, обязанность по уплате налога в отношении автомобиля ложится на его законных представителей – родители, усыновители, опекуны, попечители, – отметили в ФНС.

В службе также рассказали о самом пожилом владельце машины в республике. Это 96-летний житель Дюртюлинского района, в распоряжении которого находится трехдверная «Нива». Не шикарная иномарка, конечно, но зато у пенсионера есть льгота, которая позволяет ему вообще не платить транспортный налог.