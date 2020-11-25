Житель Башкирии устроил бойню на вечеринке, сжег комнату и вынес ценные вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летнего жителя Нефтекамска обвиняют в двойном убийстве, поджоге комнаты и ограблении.

По данным следствия, злоключения гражданина начались в конце 2019 года. Тогда он заподозрил приятеля в краже вещей, и от обиды сжег его комнату в общежитии в Нефтекамске. Ущерб от его действий превысил 300 тысяч рублей.

Буквально через месяц он заподозрил хозяйку своей съемной комнаты в краже паспорта и разбил ей ноутбук, а также украл вещей на 80 тысяч рублей.

Апогеем преступной деятельности мужчины стало двойное убийство. В январе 2020 года он распивал спиртное вместе со своими приятелями. В один момент он обнаружил пропажу обуви и от обиды изрезал ножом мужчину и женщину, с которыми распивал спиртное. Позже несчастные скончались, а самого убийцу задержали.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что мужчина признал свою вину. В скором времени уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики.