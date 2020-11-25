В Уфе могут создать отдельную структуру по вопросам реставрации объектов культурного наследия

В Уфе может появиться оператор по реставрации объектов культурного наследия

В Уфе может появиться оператор по реставрации объектов культурного наследия. Соответствующее предложение прозвучало на 69-м заседании городского совета 25 ноября.

Как отметил руководитель рабочей группы по сохранению исторического облика башкирской столицы Руслан Зайнуллин, новая структура «позволит привлекать внебюджетное финансирование от заинтересованных в реставрации». Это позволит снизить расходы местного бюджета и адаптировать объект к современному использованию.

Зайнуллин также отметил, что на создание и функционирование оператора в течение первого полугодия потребуется до двух миллионов рублей, после чего он выйдет на «полную самоокупаемость.

Горсовет поручил администрации проработать вопрос создания нового предприятия в форме акционерного общества до 1 декабря текущего года.

По данным главного архитектора Уфы Олега Байдина, в собственности муниципалитета насчитывается 42 объекта культурного наследия. В удовлетворительном состоянии находятся только 19 из них. Это памятники поздней постройки и старинные здания, переданные различным службам, детским и подростковым учреждениям.