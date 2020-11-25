В Уфе начали строить новый детский сад на 260 мест

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирской столице началось строительство нового детского сада на 260 мест. Он появится в Кузнецовском затоне. Срок сдачи дошкольного учреждения – 2021 год, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

– Район молодой, здесь живет много молодых семей, а мест в садиках, увы, не хватает. Это надо исправлять, несмотря на связанные с ковидом финансовые проблемы, – отметил руководитель региона.

Ранее Хабиров заявлял, что всего в Башкирии в текущем году будет построено 24 детсада на 3090 мест.