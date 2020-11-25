Право решающего голоса в президиуме парламента Башкирии получат еще две партии

В президиуме башкирского парламента могут произойти изменения

Право решающего голоса в составе президиума башкирского парламента получат еще две партии. Решение об этом может быть принято уже завтра, 26 ноября, на очередном пленарном заседании Курултая-Госсобрания. Об этом сообщил депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов.

– Инициатором законопроекта выступила фракция ЛДПР, законопроект был поддержан профильным комитетом, – написал народный избранник на своей странице в инстаграме. – Депутаты от ЛДПР и «Справедливой России» могли участвовать в заседаниях президиума, но обладали лишь правом совещательного голоса и не влияли на решения партии власти.

Сейчас в коллегиальный орган управления входят только две партии из четырех парламентских – это Единая Россия» и КПРФ. В президиуме также состоит представитель «Патриотов России». Президиум парламента занимается организационными вопросами, формирует проекты примерной программы законодательной работы и повестку дня на пленарном заседании.