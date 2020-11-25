Жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Мужчину привлекла к ответственности ФСБ

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оштрафовал жителя Чишминского района Башкирии за посты в социальной сети. Мужчина на своей странице публиковал текстовые сообщения и видеозаписи, в которых оправдывались действия террористических группировок в Сирии и содержались призывы «к уничтожению сотрудников правоохранительных органов» России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Как рассказали в силовом ведомстве, 47-летний мужчина «признал свою вину в полном объеме и раскаялся». Его судили по двум уголовным статьям – за публичные оправдания терроризма и экстремизма в интернете. Обвиняемого признали виновным и оштрафовали на 300 тысяч рублей.