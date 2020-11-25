Уфимского мальчика с вывернутой ногой отправили делать операцию в Курган

фото: facebook.com // Анна Таболина

9-летнего Диму из Уфы, у которого с рождения вывернута лодыжка, отправили делать операцию в Курган. Об этом в своем фейсбуке сообщила замминистра семьи Башкирии Анна Таболина.

Эта история получила широкую огласку в июне текущего года. Тогда мальчика с хромотой, бредущего по улице города в резиновых сапогах, заметили волонтеры. Они выяснили, что у ребенка вывернута лодыжка.

Дима не был беспризорным – он жил в многодетной семье, где всего воспитывалось четыре ребенка. Сначала все решили, что она неблагополучная, однако, когда члены Совета по правам человека встретились с мамой мальчика Клавдией, стало ясно, что женщина просто находится в сложной жизненной ситуации. Она пытается обеспечить детей по мере своих довольно скромных финансовых возможностей и сделать в квартире ремонт. Диме тем временем требовалось хирургическое вмешательства. Вывернутая лодыжка оказалась врожденной патологией.

Семью под надзор и попечение взяли Совет по правам человека и республиканское министерство семьи. И вот, наконец, спустя почти полгода ребенка удалось отправить в курганскую клинику имени Илизарова. Там ребенку сделают несколько операций в рамках программы оказания высокотехнологичной медпомощи.

– Отозвалось очень много людей помочь, – рассказала замминистра Таболина. – Позже мы объединились в общую группу и шаг за шагом стали менять жизнь одной семьи.

В квартире семьи благодаря неравнодушным уфимцам сделали ремонт, все дети к началу учебного года были подготовлены к школе, им также провели обследование в клинической больнице.

– За это время мы подружились с Клавдией. 3 года назад семья впервые попала в поле зрения соцслужб. Именно тогда у семьи появился куратор из городского центра «Журавушка». Да, за это время не произошло мощных событий как сейчас, но специалисты центра своей поддержкой не дали скатиться в никуда, – добавила чиновница. – Клавдия не пьет, не курит, она очень любит своих детей, посещает центр, в общем, не сдается и очень мотивирована!