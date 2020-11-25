Житель Башкирии разбился насмерть за рулем Daewoo Nexia

фото: ГИБДД РБ

Очередное смертельное ДТП зафиксировано в Башкирии. Авария с летальным исходом случилась накануне днем, 25 ноября, в Туймазинском районе.

Как сообщили в региональной ГИБДД, на 58 километре автодороги Николаевка-Туймазы-Бакалы Daewoo Nexia вылетела в кювет. За рулем находился 69-летний местный житель. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

– Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего, – передали в Госавтоинспекции.

Напомним, минувшей ночью в опрокинувшемся в реку автомобиле погибли три человека.