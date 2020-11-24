В Уфе закрыли отделение детской больницы – у одного из медиков нашли COVID-19

17-я больница // Яндекс

В Уфе закрыли хирургическое отделение детской больницы №17. Как выяснилось, один из медиков сдал положительный тест на коронавирусом методом ПЦР. Пресс-секретарь республиканского Минздрава Софья Алешина сообщила «КП-Уфа», что сотрудник заразился при контакте с членами своей семьи.

– Заражённых среди пациентов и медицинских сотрудников в настоящее время нет. Контактных пациентов хирургического отделения выписали на амбулаторное долечивание. Сотрудники ушли на изоляцию, – сказала Алешина.

Она добавила, что хирургическое отделение закрыли на неделю, там сейчас проводится санитарная обработка.