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Минздрав Башкирии раскрыл личность 76-й жертвы коронавируса в республике. Как рассказали в пресс-службе министерства, ей оказалась 76-летняя женщина из Уфы.

По данным регионального министерства здравоохранения, у скончавшейся накануне пациентки были сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет 2 типа с тяжелым течением, сегментарная атрофия, склероз, ХИБС и хронический пиелонефрит.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии зафиксировано 131 новых случаев заражения коронавирусом. Всего количество заболевших в республике достигло 13318 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 32 пациента, 18 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.