В Башкирии при очистке канализации обнаружили плод ребенка

Правоохранители передали плод на судмедэкспертизу

В башкирском городе Стерлитамаке при очистке сточных вод был обнаружен плод ребенка. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По словам собеседника, вечером 19 ноября эмбрион заметили сотрудники, работавшие на грабельной установке канализационно-насосной станции. На предприятие вызвали полицейских.

Следственно-оперативная группа смогла установить личность женщины, которой принадлежал плод. Как выяснилось, утром того же дня у нее произошел выкидыш в туалете городской больницы. Эмбрион попал в канализацию, а оттуда – на станцию. Плод был изъят и направлен на судмедэкспертизу.