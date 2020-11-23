«При COVID-19 все наоборот»: уфимский медик рассказал об особенности температуры тела при коронавирусе

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Уфимский медик Глеб Глебов, лечащий пациентов в ковидном госпитале, рассказал об особенностях температуры тела как у больных коронавирусом, так и у тех, кто вылечился от него.

– У нас четко сложилось мнение, что наличие температуры признак воспаления и нужно лечить антибиотиками, при COVID-19 все наоборот, – отметил специалист на своей странице в инстаграме. – Мы наблюдаем, что у большинства людей после выздоровления держится субфебрильная температура (37-37,5с), это характерное проявление болезни, такую температуру сбивать не нужно.

По словам Глебова, иногда в постковидный период у пациента может наблюдаться снижение температуры на протяжении 3-4 недель. После выписки медик рекомендует сдать биохимический и общий анализ крови; проверить, нет ли повышения лейкоцитов – «возможно, что действительно идёт воспалительный процесс или подключилась бактериальная пневмония».

Врач также добавил, что прием антибиотиков может стать причиной нарушений микрофлоры кишечника и повлечь за собой диарею, повышенную температуру тела и боли в животе. Дело в том, что при злоупотреблении антибиотиками у человека увеличивается количество клостридий – бактерий, живущих в толстом кишечнике. Они могут полностью заменить естественную бактериальную среду кишечника.