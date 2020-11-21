В Уфе врачи рассказали, опасен ли коронавирус для беременных женщин

В большинстве случаев женщины спокойно вынашивают и рожают здорового ребенка Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Накануне известный уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов, который работает в ковид-госпитале, провел прямой эфир в своем инстаграме с доктором акушером-гинекологом из Красноярска Ренатом Курбанисмаиловом. Темой разговора стал коронавирус и беременность.

Многих будущих мам действительно очень интересует вопрос: насколько опасен коронавирус во время беременности, влияет ли триместр на течение болезни, и как вирус отражается на внутриутробном развитии малыша.

- Если женщина заразилась ковидом на ранних сроках, до 12 недель, это не очень хорошо. Но, конечно, многое зависит от формы – при легкой форме прогноз благоприятный, а болезнь протекает как ОРВИ, с кашлем, но без поражения легких. Это значит, что при легкой форме 70-80 процентов, что никаких патологий у ребенка потом не будет. Если средняя или тяжёлая форма, то прогноз не очень благоприятный. Есть приказ, который говорит, что надо прерывать беременность, но я ни в коем случае не рекомендую этого делать. На 12-14 неделе, как только прошли симптомы, надо сделать скрининг на аномалии у эмбриона, – объяснил Ренат Курбанисмаилов. Только в этом случае, если выяснится, что патологии все же проявились, женщина сама может принять решение – оставить ли ребенка или нет.

А вот сам Глеб Глебов подчеркнул, что не менее чем сам коронавирус для беременных опасен стресс. Поэтому женщине важно не волноваться, не переживать.