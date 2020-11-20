СК Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропавшей женщины

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропавшей больше года назад 35-летней жительницы Туймазинского района Лилии Кашаповой. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– По версии следствия, около 19.00 часов 9 августа 2019 года Кашапова покинула территорию автомойки «Мегаполис», расположенной в селе Субханкулово и направилась в сторону остановки общественного транспорта, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, – передали в СК. В обстоятельствах исчезновения Кашаповой сейчас разбираются следователи и полицейские.

Приметы: рост 171 см, на вид худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, прямые, нос прямой, глаза темные.

В день исчезновения была одета в куртку бежевого цвета, черные джинсы, белую кофту и кроссовки темно-синего цвета, с собой имела коричневую сумку.

Всех, кто знает о местоположении пропавшей, просят позвонить по одному из номеров: 8 (347) 251-62-51 (телефон доверия следственного управления) или 02.