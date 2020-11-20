Схватил и затащил внутрь клуба: подробности секс-нападения на школьницу из Уфы

В Уфе суд арестовал извращенца, который надругался над школьницей в здании спортивного клуба.

Напомним, что жуткая история произошла в одном из уфимских спальных районов еще 16 ноября. Тогда 17-летняя уфимка стала жертвой извращенца, который набросился на нее и совершил сексуальное насилие. Вскоре мужчину задержали – им оказался местный таксист. По факту случившегося в Следкоме республики возбудили уголовное дело.

В Объединенной пресс-службе судов Башкирии сообщили, что 19 ноября извращенца арестовали на два месяца. Также там рассказали, как произошло нападение – на девушку набросились на улице и затащили в здании спортивного клуба. Там мужчина произвел «сексуальные действия насильственного характера» и ударил жертву по голове.