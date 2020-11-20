В Башкирии молодой водитель без прав разбился насмерть на крутом повороте

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Стерлитамакском районе Башкирии насмерть разбился 25-летний водитель. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария с летальным исходом произошла минувшей ночью на 26 километре автодороги Стерлитамак-Стерлибашево. Местный житель на «Ладе Веста», проезжая опасный поворот, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

– В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что он ранее был лише н водительских прав, – рассказали в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки, 19 ноября, на дорогах Башкирии произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и девять – пострадали.