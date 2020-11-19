В Уфе росгвардеец помог потушить загоревшуюся на дороге машину

Ильдар Рахманкулов

В Уфе сотрудник Росгвардии помог потушить загоревшуюся на дороге машину. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Прапорщик Ильдар Рахманкулов заметил охваченный огнем Chevrolet Lanos, когда проезжал по пересечению улиц Воровского и Мингажева. В этот момент легковушку уже пытались потушить водитель и очевидцы. Росгвардеец остановился, достал из личного автомобиля огнетушитель и тоже присоединился к неравнодушным людям.

– Когда у очевидцев закончились штатные средства пожаротушения в ход пошли и подручные средства, – передали в Росгвардии. – Спустя несколько минут на место прибыл пожарный расчет.

Машина была успешно потушена, водитель и пассажир отделались легким испугом и материальным ущербом.