Социальную рекламу с дерзкой куницей в Уфе назвали «угрозой для города»

фото: martenmarketing

Социальная реклама с дерзкой куницей, которая появилась в Уфе в 2017 году, может исчезнуть с билбордов города. Об этом на странице в инстаграме сообщили создатели маскота – маркетинговое агентство Marten Marketing. В компании рассказали, что представитель муниципального «Управления наружной рекламы и информации» назвал дерзкую куницу «угрозой для города».

– Сообщили нам, что такая социалка городу больше не нужна. Она представляет опасность для вас, и Куница больше не появится в Уфе, – написано в публикации. – Мы, конечно, ничего не поняли из невнятных пояснений. В чем тут опасность?! Для кого?! И даже предложили убрать подпись агентства на будущих макетах (вдруг опасность в этом).

В Marten Marketing заявили, что разрабатывали и внедряли дерзкую куницу под социальную рекламу практически на волонтерской основе – «за это [работу] мы не получили ни рубля и никогда не просили об этом».

– Наша социалка была не для галочки и не для отчета. Она создавалась для людей, по фану и с душой, – добавили в агентстве. – Поэтому и появилась Дерзкая куница — живое олицетворение герба Уфы. Свойский персонаж, спортсменка, комсомолка и просто красавица.

На рекламных щитах дерзкая куница призывает горожан соблюдать правила дорожного движения, пропагандирует спорт и бережливое отношение к экологии. В 2019 году мэр Уфы Ульфат Мустафин вручил проекту грамоту и знак отличия, в 2020-м социальная реклама с талисманом города вошла в ТОП лучших дизайн-инициатив на фестивале Russian Creative Week.