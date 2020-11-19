В Башкирии на смену морозам придет потепление и пойдет снег

Резкое потепление придет в республику на следующей неделе Фото: Тимур ХАНОВ

В Башкирии на смену первым морозам придет теплая погода. Синоптики прогнозируют потепление уже с пятницы, 20 ноября. Все выходные днем температура воздуха будет подниматься до -3, -4 градусов Цельсия, а по ночам будет держаться в пределах -7, -8 градусов.

Резкое потепление придет в республику на следующей неделе. Так, с понедельника, 23 ноября, в столице Башкирии ожидается днем -1, ночью -5 градусов. Затем по прогнозу метеорологов на три дня в регион придут снегопады. Днем воздух будет прогреваться до - 1,-2 градуса, а в ночное время до -4 градусов Цельсия.

В конце следующей недели в светлое время суток температура будет достигать -3,-2 градуса, а в ночное до -6°С. Все это время в регионе будет пасмурно и значительно усилится ветер – порывы будут достигать 9 метров в секунду. Синоптики уверяют, что в Башкирии почти две недели будет господствовать юго-восточный ветер и область пониженного давления.