Власти Башкирии определили норму бюджетных трат на содержание хоккеистов «Салавата Юлаева»

Хоккеисты "Салавата Юлаева" Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии определили нормы расходов денег из бюджета республики на содержание игроков основы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нормы расходов из расчета на одного человека поделены на четыре категории: оплата проживания, оплата питания, оплата транспортных расходов и оплата медицинского обеспечения. Бюджетные деньги рассчитаны не только на команду мастеров «Салавата Юлаева», но и на молодежную команду «Толпар», женскую команду «Агидель» и спортивную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

Публикуем смету на одного хоккеиста состава «Салавата Юлаева». Суммы указаны предельные, то есть больше бюджет выделить не сможет.

– проживание: во время домашних игр – 1500 рублей за 4 часа; на выездных матчах в России – 3200 рублей, а за рубежом – 150 евро;

– питание: на базе клуба – 1200 рублей в сутки, на выездах по России – 3200, за рубежом – 140 евро;

– транспорт: перелет – 15 000 рублей, автобусная поездка – «не выше купейного вагона и тарифа экономкласса» на самолете;

– медицина: медикаменты – 900 000 рублей в месяц на команду, питьевая вода – 17 800 рублей в месяц на команду, лечение – «по факту (в соответствии с условиями контрактов)».