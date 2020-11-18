В Уфе поймали таксиста-извращенца, пристававшего к девочке в коридоре спортивного центра

В Уфе полицейские поймали извращенца, который набросился на школьницу в коридоре спортивного центра.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, жуткая история произошла днем 16 ноября. В полицию обратилась мама девочки, которая объяснила, что неизвестный мужчина совратил ее дочь прямо в коридоре спортивной центра, где занималась школьница. Вскоре полицейским удалось поймать извращенца.

Нападавшим оказался 29-летний водитель одного из популярных сервисов такси. Мужчина решил во всем признаться. На следующий день мужчину задержали. По факту насильственных действий сексуального характера возбудили уголовное дело.