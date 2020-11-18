В Башкирии водитель пошел на обгон и разбился насмерть при встречном ДТП

фото: ГИБДД РБ

Необдуманный обгон стал причиной смерти для жителя Башкирии.

Как сообщили в региональной ГИБДД, смертельное ДТП случилось минувшим вечером в Стерлитамакском районе на 121 километре трассы Уфа-Оренбург. 41-летний мужчина из Салавата пошел на обгон за рулем вазовской «двенадцатой» и врезался во встречный Volkswagen Polo. От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался на месте.

фото: ГИБДД РБ

По данным собственного источника «КП-Уфа», у погибшего в салоне также находилась 20-летняя пассажирка. В результате столкновения она получила сотрясение мозга, закрытый перелом верхней челюсти, закрытую травму живота и ушиб мягких тканей грудной клетки. Пострадал и водитель иномарки – 36-летний житель Кировской области. Ему диагностировали травматический шок первой степени, закрытый перелом верхней трети левой бедренной кости и ушиб грудной клетки. Оба пострадавших были доставлены в городскую больницу города Стерлитамака.