Кассация оставила в силе приговор нигерийцу, изнасиловавшему уфимскую путану

фото: пресс-служба Шестого кассационного суда в Самаре

18 ноября Шестой кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор нигерийцу Айо Осиа, признанного виновным в изнасиловании уфимской проститутки. Об этом сообщили коллеги из «КП-Самара».

По версии правоохранителей, 31 декабря 2018 года иностранец, учившийся в вузе башкирской столицы, пришел к проститутке Марии Л., изнасиловал ее, после чего украл деньги и гаджеты. 2 января полицейские задержали Айо, которого впоследствии заключили под стражу. Нигериец не признал себя виновным. Он заявил, что за год до инцидента Мария украла у него 500 долларов и предложила ему расплатиться натурой. Ее услуги стоили дешевле, поэтому молодой человек в качестве залога взял планшет и мобильные телефоны.

Айо Осиа

Уфимский суд признал Айо виновным, но отпустил на свободу. Тот уже успел отсдиеть положенный срок в СИЗО.

Потерпевшая осталась недовольна приговором. Вместе с адвокатами она направила апелляцию в Верховный суд Башкирии и самарский кассационный суд. Обе инстанции оставили судебные акты без изменений. Теперь Мария думает над тем, чтобы идти дальше – в Верховный суд России.