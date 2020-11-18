В привезенных в Башкирию фруктах обнаружены опасные личинки

фото: Россельхознадзор

В партии сухофруктов, привезенных в Башкирию из Узбекистана, были обнаружены личинки карантинного вредителя. Об этом сообщил республиканский референтный центр Россельхознадзора.

– При проведении лабораторных исследований партии сушенных абрикосов, кураги […] специалисты- энтомологи выявили личинки Капрового жука, – передали в надзорном ведомстве.

Кроме того, партия общим весом в тысячу килограмм была заражена личинками сельскохозяйственных вредителей – плодожорки и южной амбарной огневки. Они опасны для фруктовых деревьев и зернохранилищ. Партия сухофруктов будет уничтожена, добавили в Россельхознадзоре.