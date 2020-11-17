Минздрав Башкирии назвал города и районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Туймазинском районе коронавирусом с начала пандемии заразилось больше 700 человек

Минздрав Башкирии сообщил, в каких районах и городах республики наблюдается наибольшее число заболевших коронавирусом по состоянию на 17 ноября.

В «лидерах» – как и всегда – столица. В Уфе с начала пандемии было подтверждено 4 824 случая COVID-19. Следом идут Туймазинский (735), Белебеевский (594) районы, а также города Нефтекамск (541) и Салават (536). Меньше всего инфицированных зафиксировано в Зилаирском районе (4) и Межгорье (3).

За минувшие сутки был выявлен 121 носитель ковида. Больше всего в Уфе (+27), Мелеузовском районе (+25) и Кумертау (+18).

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в республике заразилось 12 565 человек, выздоровело 11 154 и умерли 69.