Из-за указа Хабирова супермаркеты изменили время предоставления скидок

В магазинах Башкирии изменилось время "счастливых часов" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии супермаркеты изменили время предоставления скидок для пенсионеров. Это связано с тем, что жителям республики старше 65 лет разрешается выходить из дома только в строго определенное время – с 11:00 до 13:00. Такое решение принял руководитель региона Радий Хабиров в своем указе о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали в Минторговли РБ, ряд магазинов пошли навстречу правительству и сместили время так называемых «счастливых часов». Вот график скидок для пенсионеров в супермаркетах:

– «Магнит»: скидка 10% до 13:00 (с понедельника по пятницу);

– «Лента»: скидка 10% с 10:00 до 13:00 (с понедельника по пятницу);

– «Ашан»: скидка 7% с 8:00 до 12:00 (с понедельника по пятницу);

– «Пятерочка»: скидка 10% по понедельникам и 5% со вторника по воскресенье до 13:00;

– «Байрам»: скидка не менее 20% на 600 товаров при предъявлении социальной карты пенсионера и 3% на весь ассортимент с 11:00 до 13:00.

– «Полушка», «Ярмарка», «Малинка», «Лукошко», «Корзинка», «Фасоль», «АИФ», «Альдо», «Феличита», «Нолан»: скидка 3% с 11 до 13:00 (ежедневно).