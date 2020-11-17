В Башкирии 15-летний подросток спас тонущего в реке сверстника

Эдуард хочет в будущем хочет стать медиком или спасателем

В башкирском селе Гусево, что находится в Абзелиловском районе Башкирии, 15-летний подросток спас тонущего человека. Это произошло еще минувшим летом, однако Эдуард – так зовут юношу – оказался настолько скромным, что не распространялся о своем поступке. Об этом сообщило местное издание «Абзелил».

В июльский день Эдуард отдыхал на берегу реки Авняш, которая после сильных дождей поднялась выше обычного уровня. Местные ребята привязали к упавшему дереву канат и держались за него над водой, будто борясь с усилившимся течением. В какой-то момент ноги одного из подростков запутались в веревке, и его голова погрузилась в воду. Он пытался выбраться – но ничего не получалось. Это заметил Эдуард.

Юноша бросился на помощь оказавшему в западне сверстнику, размотал канат и вытащил парня на берег. Герой признается, что в тот момент ничего не боялся: не было времени думать – нужно было действовать. По словам молодого человека, в будущем он хочет сделать помощь людям своей профессией и стать медиком или спасателем.