Бывший студент БГМУ, собравший с абитуриенток взятки на 1,1 млн рублей, получил «условку»

Студент-медик попал под следствие за коррупцию

В Уфе бывшего студента Башкирского медуниверситета приговорили к шести годам условного срока за посредничество во взятке. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

21-летний молодой человек, будучи еще студентом медицинского колледжа, предложил двум своим однокурсницам помочь с поступлением в БГМУ за деньги. За 550 тысяч рублей с каждой он пообещал, что девушки беспрепятственно пройдут вступительные экзамены и зачислятся на бюджет. Студентки согласились и передали ему 1,1 млн рублей. 900 тысяч рублей молодой человек передал заведующей складом медицинского вуза, чтобы в свою очередь она подкупила «неустановленных должностных лиц приемной комиссии». Остаток – 200 тысяч рублей – парень оставил себе за посредничество. Что-то в итоге пошло не так, и обеим девушкам было отказано в поступлении, и тогда они написали заявление на подсудимого в следственные органы.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к шести годам условного срока. Из вуза он, естественно, был отчислен, равно как и его сообщница – заведующая складом. Ей еще придется предстать перед судом: следователи ведут в отношении нее уголовное дело.