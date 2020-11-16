В Уфе ребенок стал жертвой грабителя-извращенца прямо в подъезде жилого дома

Спустя несколько часов после нападения мальчика отвезли в детскую больницу

Семилетний мальчик стал жертвой надругательства и грабежа в подъезде девятиэтажки в Демском районе Уфы. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября, около четырех часов дня. По словам мальчика, в подъезде к нему подошел неизвестный мужчина, который совершил в отношении него «развратные действия» и забрал сотовый телефон.

Ребенок обратился к полицейским спустя примерно полчаса после нападения. Он описал злоумышленника и сказал, что при необходимости сможет его опознать. Сотрудники пытались разыскать преступника, однако тому удалось скрыться.

Спустя несколько часов, уже ночью 16 ноября мальчику потребовалась помощь медиков. Его отвезли в детскую больницу. Как оказалось, при нападении ребенка ударили в челюсть, и он получил ушиб мягких тканей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и грабеж.