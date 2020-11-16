Международный фестиваль меда в Башкирии перенесли еще на год

Событие всемирного масштаба должно было пройти летом 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 16 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что международный фестиваль меда «Апимондия» вновь откладывается. Событие всемирного масштаба должно было пройти летом 2021 года. Но из-за пандемии коронавируса власти региона приняли решение перенести его проведение на 2022 год.

- 11 ноября в формате видеоконференции состоялось заседание исполнительного комитета конгресса международной федерации «Апимондия». И на этой встрече президент «Апимондии» Джеффом Пэттисоном было предложено перенести ее проведение с 21-го года на 2022-й. Я думаю, что нас это вполне устраивает, будет больше времени подготовиться, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, ранее на год власти перенесли проведение другого международного события, которое должно было состояться в Башкирии летом 2020 года. Всемирная Фольклориада предварительно перенесена на 2021 год.