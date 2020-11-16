В Уфе автомобили должников пустят с молотка

В Уфе будут распроданы 11 автомобилей должников

В Уфе будут распроданы автомобили, арестованные у должников. Аукцион невиданной щедрости пройдет 11 декабря, заявки принимаются до 20 ноября. Об этом сообщило издание UfaTime.ru.

Всего с молотка пустят 11 автомобилей. Есть лоты, начальная цена которых не превышает и 100 тысяч рублей. Это легковые Kia Spectra 2011 года выпуска (76,5 тысячи рублей) и Lifan Solano 2011 года выпуска (89 тысяч рублей).

Самым дорогим экземпляром на торгах будет мини-кроссовер Ford Ecosport 2014 года выпуска. За него при нулевой конкуренции придется заплатить 651 тысячу рублей.

В линейке аукциона также представлены:

- Lada Granta, 2013 (200,5 тысячи рублей) и 2018 (352,7 тысячи рублей);

– Chevrolet Lanos, 2007 (229,5 тысячи рублей);

– Lada Largus, 2014 (251 тысяча рублей);

– Kia Opirus, 2006 (267,7 тысячи рублей);

– Lifan х60, 2013 (280,5 тысячи рублей);

– Chevrolet Cruze, 2014 (338,6 тысячи рублей);

– Datsun Mi DO, 2017 (380,5 тысячи рублей).

С правилами аукциона можно ознакомиться на сайте ФССП России. Заявки подавать по адресу Степана Злобина, 22/2.