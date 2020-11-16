Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в развращении дочери в Следственный комитет

Жительница Уфы обвинила супруга, с которым долгое время живет в браке, в сексуальном развращении малолетней дочери. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

9 ноября 44-летняя женщина написала заявление на мужа в Следственный комитет. По ее словам, он «неоднократно совершал развратные действия сексуального характера» в отношении их дочери. Мать утверждает, что это происходило в их общей квартире на протяжении почти девяти лет – с весны 2011 до января 2020 года. В этом году потерпевшей девочке исполнилось только 15 лет. Почему правда вскрылась спустя столь продолжительный срок, собеседник не уточнил.

Сотрудники уголовного розыска доставили 45-летнего подозреваемого в Следственный комитет. На мужчину завели уголовное дело по 135-й статье – «развратные действия».