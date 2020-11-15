Хабиров поделился своим «самым большим счастьем»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что для него значит «самое большое счастье». Об этом он написал на своих страницах в соцсетях 15 ноября.

– Самое большое счастье - чтобы твои любимые и родные согревались у твоего огня… – поделился руководитель региона, прикрепив к публикации фотографию своей супруги Каринэ Хабировой, греющей руки у уличного камина.

Напомним, сейчас в семье Хабировых воспитываются два сына – старший, от первого брака Каринэ, и младший, – ее общий ребенок с Радием. Сегодня также стало известно, что первая леди Башкирии, судя по всему, ждет еще одного малыша.