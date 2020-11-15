Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров признал свое слабое место

фото: фейсбук // Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров признался, что «не очень разбирается» в социологии. Эта сфера, по словам политика, его «слабое место». Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

– Я сейчас об этом очень сожалею. Когда ты занимаешься бизнесом [Назаров руководил строительной фирмой «Гранель»], общество в широком смысле слова ты в поле своего внимания обычно не держишь. Нет, боковым зрением ты за ним, конечно, следишь - но в целом твои интересы сконцентрированы в достаточно узком сегменте - в тех отраслях, где у тебя есть проекты, – отметил Назаров.

Он отметил, что работа в правительстве кардинально отличается от работы предпринимателя. «Сфера твоих интересов и ответственности резко расширяется - в него попадает почти вся общественная жизнь». Проникаясь проблемами общества, пишет Назаров, он «вновь и вновь изобретает велосипед» – социология уже успела осмыслить и описать все то, «до чего ты с таким трудом доходишь своим умом».

Премьер также отметил, что хотя он и отвечает за состояние экономики региона, многое в ней зависит от социальных факторов, в том числе – уровня доверия в обществе: чем оно меньше, тем выше рост экономических издержек.

– Предприниматели всего опасаются, боятся рисковать, хуже инвестируют, нанимают больше юристов - чтоб себя застраховать, - в результате возрастает себестоимость сделок. Бизнес-среда в таких ситуациях становится более консервативной и как следствие - экономика стагнирует, – заключил Назаров.