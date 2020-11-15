Уфимца ударили ножом в живот за обидную шутку

Подозреваемого задержали, допросили и отправили домой под подписку о невыезде

В Уфе горожанин ударил своего приятеля ножом в живот за обидную шутку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово, где в одной из квартир двое друзей устроили застолье с алкоголем. Во время посиделок 46-летний мужчина пошутил над 36-летним товарищем. Уфимец до глубины души обиделся, достал нож и ударил им остряка прямо в живот.

Полицейские узнали о случившемся через больницу, куда доставили раненого. Сотрудники задержали подозреваемого, после чего тот дал признательные показания.

– Сейчас потерпевший находится под присмотром медиков. Раненый мужчина уже простил своего друга и ждет скорейшего выздоровления, – рассказали в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Фигуранта отправили домой под подписку о невыезде.