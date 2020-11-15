В Башкирии в силу вступил запрет на продажу энергетиков детям

В Башкирии теперь нельзя продавать энергетики детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 ноября, в Башкирии в силу вступил закон, запрещающий продавать энергетические напитки детям. Документ, разработанный и принятый региональным парламентом, был опубликован на портале правовой информации 5 ноября.

Теперь продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним будет наказываться в соответствии с административным кодексом. Ограничение не касается кофейных и чайных напитков.

Ранее спикер Госсобрания Константин Толкачев объяснил, зачем был принят этот закон. По его словам, подростки не контролируют суточную дозу энергетиков, чем вредят своему организму: «У детей возникает депрессия, зависимость и обостряются психические заболевания». Кроме того, напитки пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему.